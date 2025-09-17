AUDIZIONE ANNULLATA – Banca d’Italia: Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria | 17 settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Buongiorno.
si segnala che l’audizione prevista questa mattina non avrà luogo. Vi informeremo appena sarà riprogrammata.
Un cordiale saluto,
Divisione Relazioni con i media
Servizio Comunicazione
Banca d’Italia
Inviato: martedì 16 settembre 2025 15:08
Oggetto: Banca d’Italia: Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria | 17 settembre 2025
Buon pomeriggio,
si informa che Giacomo Ricotti, Capo del Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale della Banca d’Italia, terrà domani mercoledì 17 settembre alle ore 8.30 un’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. L’audizione è svolta nell’ambito di una indagine conoscitiva su “Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti”.
L’intervento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv della Camera dei Deputati (link) e il testo sarà disponibile sul sito Bankitalia.
(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Buongiorno.