Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

AUDIZIONE ANNULLATA – Banca d’Italia: Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria | 17 settembre 2025

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Buongiorno.
si segnala che l’audizione prevista questa mattina non avrà luogo. Vi informeremo appena sarà riprogrammata.
Un cordiale saluto,
Divisione Relazioni con i media
Servizio Comunicazione
Banca d’Italia
Inviato: martedì 16 settembre 2025 15:08
Oggetto: Banca d’Italia: Audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria | 17 settembre 2025
Buon pomeriggio,
si informa che Giacomo Ricotti, Capo del Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale della Banca d’Italia, terrà domani mercoledì 17 settembre alle ore 8.30 un’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. L’audizione è svolta nell’ambito di una indagine conoscitiva su “Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti”.
L’intervento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv della Camera dei Deputati (link) e il testo sarà disponibile sul sito Bankitalia.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl