(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 UNIVERSITA’. AMORESE (FDI): ATENEI SACRI, SINISTRA CONDANNI I FATTI DI PISA
“Quanto accaduto al dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa è inaccettabile. Non esiste alcun motivo per cui qualcuno, per nessun motivo, possa impedire lo svolgimento di una lezione in un Ateneo e ferire un docente che si oppone coraggiosamente al nugolo di cosiddetti Propal che hanno occupato l’aula. Si tratta dei soliti gruppuscoli della sinistra radicale non nuovi a Pisa a manifestazioni violente. Le Università sono un luogo sacro della cultura, non possono diventare oggetto di contestazione violenta delle manifestazioni del pensiero libero e della scienza. La mia solidarietà va al professor Casella, costretto a ricorrere a cure mediche, agli studenti che stavano seguendo la lezione a cui è stato impedito l’esercizio di un diritto. Credo sia arrivato il momento di contenere manifestazioni di questo genere e che anche da sinistra si levino parole di dura condanna”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura Alessandro Amorese.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 UNIVERSITA’. AMORESE (FDI): ATENEI SACRI, SINISTRA CONDANNI I FATTI DI PISA