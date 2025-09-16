(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 RUSSO (FDI): DA MINISTERO FONDI PER TURISMO OPEN AIR PER PARMA E PROVINCIA
“Dal Ministero del Turismo oltre 100mila euro per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta temporanea a fini turistici a Salsomaggiore Terme”. Lo annuncia la deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.
“Qualche giorno fa, all’inaugurazione del Salone del Camper a Fiere di Parma, abbiamo omaggiato una vetrina internazionale che narra con autorevolezza l’evoluzione del turismo open air, un comparto che continua a crescere generando ricadute positive sui territori. E mi rende particolarmente orgogliosa sapere che il Governo Meloni, grazie a Fratelli d’Italia e all’impegno capillare e attento del ministro al turismo Daniela Santanché, abbia deciso di scommettere e stia sostenendo concretamente questo segmento del turismo lento”, spiega la parlamentare.
“A novembre il ministero del turismo ha emesso un bando da 32,87 milioni di euro in favore dei soggetti operanti nel settore del turismo di prossimità, all’aria aperta ed ecosostenibile e oggi apprendiamo, con grande soddisfazione, che la provincia di Parma potrà beneficiare di 3 finanziamenti, nei comuni di Salsomaggiore Terme, Montechiarugolo e Berceto. In particolare, il Comune di Salsomaggiore Terme, è stato riconosciuto ammissibile e finanziabile per un importo di 102.000 euro, pari all’80% del costo totale del progetto (che ammonta a 127.500 euro), con un cofinanziamento di 25.500 euro, per 17 stalli. Un importante risultato che certifica la promozione e valorizzazione del turismo di prossimità, all’aria aperta ed ecosostenibile, e la vicinanza di FdI nei territori”, aggiunge Russo.
“Complessivamente, sono stati selezionati 152 progetti in 170 Comuni, che porteranno alla realizzazione di oltre 4.450 piazzole di sosta temporanea con un investimento complessivo pari a 32,87 milioni di euro, una stima di ricavi annuali nella fase di gestione pari a 267 milioni di euro e un impatto economico totale previsto di circa 374 milioni di euro. Ringrazio il Ministero per questa iniziativa che conferma l’attenzione verso il rafforzamento dell’offerta turistica di qualità e sostenibile, rappresentando una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio” conclude Russo.
