martedì 16 Settembre 2025
Prossime sedute del Consiglio comunale il 22 e 25 settembre

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 PROSSIME SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il massimo consesso cittadino torna a riunirsi lunedì 22 e giovedì 25 settembre alle ore 9.00
Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 22 settembre alle ore 9.00. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 25 settembre sempre alle ore 9.00.
Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:
Pratiche tecniche
1. “Approvazione del Bilancio Consolidato anno 2024 del comune di Spoleto corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.”
Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso
Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile
Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi
2: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: presentazione.”
Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso
Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione
Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri
Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali
3. “Regolamento per le autorizzazioni di transito e sosta nelle zone a traffico limitato – ZTL – del comune di Spoleto: esame ed approvazione.”
Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj
Dipartimento della Vigilanza e della Sicurezza della Città e del Territorio
Comandante della Polizia Locale Ten. Col A. Pirro
4. “Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.”
Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj
Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’Innovazione Imprenditoriale ed il Turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale
Dirigente Dott. S. Frontalini
Interpellanze e interrogazioni
Mozioni
36. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Spoleto a Monique Veaute.” (prot. n. 40563 del 15/07/2025);
Ufficio Stampa, Comunicazione e Trasparenza
Davide Fabrizi
Giornalista

