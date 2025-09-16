Close Menu
Omicidio Willy, Montaruli (Fdi): parole Mattarella sprone a debellare stereotipo ‘Gomorra’

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Omicidio Willy, Montaruli (Fdi): parole Mattarella sprone a debellare stereotipo ‘Gomorra’
“Le parole pronunciate dal Presidente Mattarella a Colleferro, in occasione della cerimonia di commemorazione della tragica morte di Willy Monteiro, sono un ulteriore sprone a continuare a lavorare affinché, soprattutto tra le nuove generazioni, venga debellato lo stereotipo ‘Gomorra’. Ringrazio il Presidente della Repubblica per aver ricordato la ‘Giornata del Rispetto’- istituita grazie ad una mia iniziativa parlamentare- ma, soprattutto, per aver richiamato il valore profondo dell’amicizia- reale e non sui social- quale fondamento della vita sociale. Mattarella ha sottolineato le conseguenze drammatiche che può produrre l’amplificazione sui social delle parole d’odio che possono arrivare a veri e propri linciaggi sulle piattaforme. E’ ora di affrontare sul piano della prevenzione l’impatto che l’immersione eccessiva nei social media produce sulla salute mentale, soprattutto dei più giovani. Questo è uno dei passaggi affrontati nell’articolata pdl ‘anti suicidi’ al vaglio della commissione Affari sociali della Camera. Ci auguriamo che domani- quando riprenderemo la discussione sul provvedimento- si continui sulla strada intrapresa per ottenere così un secondo provvedimento più corposo che certamente renderà onore a Willy e tanti altri ragazzi vittime dell’odio”.
Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

