martedì 16 Settembre 2025
Politica Interna

Mo, Graziano (Pd): il governo non può restare in silenzio, serve una presa di posizione chiara

“Non possiamo continuare a girare lo sguardo dall’altra parte mentre Gaza brucia e le persone muoiono. Le immagini che arrivano da Gaza scuotono le coscienze del mondo intero e ci chiedono: cosa fanno i governi, cosa fa l’Italia?
Per questo chiediamo alla presidente del Consiglio di venire immediatamente in Parlamento a riferire, con una chiara assunzione di responsabilità politica davanti al Paese.
Le parole non bastano più: occorrono atti concreti. È dovere dell’Italia, in linea con il diritto internazionale e con la sua tradizione diplomatica, condannare senza ambiguità l’aggressione in corso e sostenere con decisione il riconoscimento dello Stato di Palestina.
L’Europa e l’Italia non possono più restare fermi a guardare senza fare nulla”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Difesa della Camera.
Roma, 16 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

