martedì 16 Settembre 2025
La Palestra Ghilardi torna rinnovata: conclusi da pochi giorni i lavori di riqualificazione

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

La Palestra Ghilardi torna completamente rinnovata e più accogliente, con un volto nuovo e dalle tinte moderne. Sono infatti terminati da pochi giorni i lavori di sistemazione e riqualificazione di uno spazio centralissimo che ogni giorno ospita sia gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci”, sia numerose associazioni sportive atestine, che praticano cheerleading, atletica leggera, judo, ginnastica dolce, ginnastica ritmica e sport di rievocazione storica.
L’intervento, dal valore complessivo di 55.847 euro, si è sviluppato in più fasi. In primo luogo è stato realizzato un rinforzo strutturale con l’inserimento di barre Dywidag a livello della copertura della palestra grande, così da garantire maggiore sicurezza all’edificio. Successivamente si è proceduto con il risanamento delle murature della palestra e degli spogliatoi laterali, rimuovendo le parti ammalorate e intervenendo con iniezioni di prodotti specifici per bloccare la risalita capillare dell’umidità.
Per rendere gli spazi più funzionali e contenere i costi, nella palestra principale è stata posata una doppia lastra in cartongesso resistente, distanziata dalla parete e rialzata dal pavimento per favorire la corretta aerazione. A completamento dei lavori, l’intero complesso (palestra grande, corridoi, spogliatoi e parte basamentale esterna) è stato tinteggiato; inoltre sono stati posati i battiscopa e sistemate alcune porzioni della pavimentazione in linoleum. Infine, una pulizia approfondita ha restituito la struttura pronta per essere utilizzata.
«Una bella notizia per la nostra città! – commenta il Consigliere con delega allo Sport Carla Marigo – Con la conclusione dei lavori, la palestra Ghilardi torna a disposizione di studenti, società sportive e di tutta la comunità, in uno spazio più sicuro, moderno e accogliente.
Lo sport è un valore educativo e sociale fondamentale: investire in strutture come questa significa investire non solo nel benessere di atleti di ogni età, ma soprattutto nel futuro di Este. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato.»
Olga Navarin

