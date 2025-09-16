Close Menu
martedì 16 Settembre 2025
Gaza, Gribaudo (PD): “Occorre segnale forte dalla politica: Netanyahu deve cessare il fuoco

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

“Occorre lavorare con più forza e dare un segnale a Netanyahu: cessate il fuoco. Purtroppo da parte del nostro Governo questa forza non c’è così come manca un’aperta condanna”.
Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, in diretta a Tagadà su La7.
“L’Europa deve fare di più, ma se non si riesce è anche perché manca una spinta da parte di alcuni Paesi del G7, come l’Italia, per costruire un reale percorso di pace – ha proseguito la deputata dem – Abbiamo sempre avuto un ruolo fondamentale nella mediazione internazionale, riprendiamocelo”.
“La politica deve reagire, esattamente come hanno fatto alcuni Paesi, dicendo ad esempio che occorre riconoscere lo Stato di Palestina. Altrimenti si tratta solo di fare la voce forte con i più deboli, chinandosi davanti a Trump e Netanyahu” ha concluso Gribaudo.
