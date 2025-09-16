Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’. SUL TERRITORIO QUATTRO APPUNTAMENTI PER PROGETTI CON LE SCUOLE”

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 *MUNICIPIO XV, TORQUATI: “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’. SUL TERRITORIO
QUATTRO APPUNTAMENTI PER PROGETTI CON LE SCUOLE”*
“Sono quattro gli appuntamenti sul territorio del Municipio XV per la
Settimana europea della Mobilità, l’iniziativa promossa dalla Commissione
europea dedicata alla mobilità urbana sostenibile e presentata ieri in
conferenza stampa alla presenza dell’Assessore Capitolino, Eugenio Patanè.
Con la chiusura di strade scolastiche, la pulizia delle aree antistanti le
scuole, la messa a dimora di nuovi arbusti, i patti di collaborazione
Municipio – scuola, attività ludico – didattiche all’esterno degli istituti
scolastici e l’inaugurazione di un nuovo accesso pedonale di una delle
nostre scuole, il Municipio aderisce alla Settimana Europea della Mobilità,
proseguendo nella programmazione dei tanti interventi portati avanti in
questi anni sul territorio in favore della mobilità sostenibile, per
promuovere uno sviluppo urbano più equilibrato, riducendo l’impatto
ambientale e migliorando la qualità della vita delle persone.
Davvero grazie agli Assessori Municipali alle Politiche Ambientali e alla
Scuola, Marcello Ribera e Tatiana Marchisio, che con il Presidente di
Commissione, Giovanni Forti, e la collaborazione delle scuole e delle
Associazioni del territorio, hanno contribuito alla realizzazione di queste
iniziative inserendole all’interno di una pianificazione più ampia che mira
a rendere sempre più accessibili le aree urbane del nostro territorio.
Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.
Roma, 16 settembre 2025
*Gli appuntamenti:*
*18 settembre, dalle ore 10.30 alle 12.00, Ponte Milvio, Piazzale
Maresciallo Diaz con Liceo Caetani:* chiusura strada scolastica, pulizia e
messa a dimora di nuovi arbusti. Dibattito sul progetto del patto di
collaborazione tra Municipio e la scuola.
*19 settembre, ore 14.00,* *Labaro,* *scuola Primaria “Brembio”, via
Brembio: *inaugurazione nuovo accesso pedonale alla scuola in orario di
uscita.
*22 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, La Storta, area parcheggio
con scuola Amaldi e Liceo de Sanctis_Plesso Gallina:* chiusura del piazzale
per attività ludico-didattiche e sportive con associazione Color Day e Asd
Polysposrtiva.
*23 settembre, dalle ore 10.30 alle 12.00, La Giustiniana, Via G. Silla con
ICS LA Giustiniana:* messa a dimora di nuovi arbusti con alunni nella nuova
area verde realizzata dal Municipio adiacente l’istituto e dibattito sul
progetto del patto di collaborazione tra Municipio e la scuola.
Uff. Stampa
Daniele Torquati
Presidente Municipio Roma XV
http://www.danieletorquati.it
