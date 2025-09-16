Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Comunicato Stampa Bonessio EV – Alleanza Verdi Sinistra: l’Assemblea Capitolina approva l’adesione alla Marcia PerugiAssisi, ma serve più coraggio!

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Comunicato Stampa
Bonessio EV – Alleanza Verdi Sinistra: l’Assemblea Capitolina approva l’adesione alla Marcia PerugiAssisi, ma serve più coraggio!
«Oggi l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la mozione, a mia prima firma, per l’adesione ufficiale di Roma Capitale alla Marcia PerugiAssisi, che si terrà il prossimo 12 ottobre» – dichiara in una nota il Consigliere Capitolino Nando Bonessio.
«È un passaggio importante: la capitale del Paese aderisce a una manifestazione storica, che da oltre 60 anni porta avanti un messaggio di pace e fraternità. La pace non significa solo assenza di guerra, ma anche capacità di ascolto, dialogo, tolleranza e solidarietà. La Pace si persegue di giorno in giorno con azioni concrete di costruzione quotidiana. Con questa mozione – prosegue Bonessio – il Sindaco e gli Assessori sono impegnati a promuovere, in particolare tra scuole e comunità territoriali, la partecipazione alla Marcia. Roma Capitale dovrà inoltre favorire momenti di confronto e dibattito sui temi della pace, mettendo a disposizione spazi adeguati».
L’approvazione assume un significato particolare in vista dell’incontro “Roma Città della Pace”, promosso dalla Presidente Svetlana Celli e dall’Assessore Massimiliano Smeriglio, che si terrà venerdì 19 settembre alle ore 15 nell’Aula Giulio Cesare, con la partecipazione di esponenti del mondo della cultura e della società civile.
«Resta però un rammarico» – aggiunge Bonessio – «Nella stessa seduta non è stata approvata, a causa delle troppe astensioni, la mozione a prima firma Linda Meleo che chiedeva di esporre la bandiera della Palestina sulla sommità del Palazzo Senatorio. Su questo serve più coraggio. Per me la vicenda non è chiusa: torneremo a discuterne, perché non possiamo restare in silenzio davanti al sistematico genocidio e alla pulizia etnica di un popolo dai propri territori. È inaccettabile».
c. Staff: Gruppo Capitolino EUROPA VERDE ECOLOGISTA
Via Petroselli, 45, piano 3, stanza n. 335,
*** Riservatezza / Confidentiality ***

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl