Comunicato Stampa Bonessio EV – Alleanza Verdi Sinistra: l’Assemblea Capitolina approva l’adesione alla Marcia PerugiAssisi, ma serve più coraggio!

Bonessio EV – Alleanza Verdi Sinistra: l’Assemblea Capitolina approva l’adesione alla Marcia PerugiAssisi, ma serve più coraggio!
«Oggi l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la mozione, a mia prima firma, per l’adesione ufficiale di Roma Capitale alla Marcia PerugiAssisi, che si terrà il prossimo 12 ottobre» – dichiara in una nota il Consigliere Capitolino Nando Bonessio.
«È un passaggio importante: la capitale del Paese aderisce a una manifestazione storica, che da oltre 60 anni porta avanti un messaggio di pace e fraternità. La pace non significa solo assenza di guerra, ma anche capacità di ascolto, dialogo, tolleranza e solidarietà. La Pace si persegue di giorno in giorno con azioni concrete di costruzione quotidiana. Con questa mozione – prosegue Bonessio – il Sindaco e gli Assessori sono impegnati a promuovere, in particolare tra scuole e comunità territoriali, la partecipazione alla Marcia. Roma Capitale dovrà inoltre favorire momenti di confronto e dibattito sui temi della pace, mettendo a disposizione spazi adeguati».
L’approvazione assume un significato particolare in vista dell’incontro “Roma Città della Pace”, promosso dalla Presidente Svetlana Celli e dall’Assessore Massimiliano Smeriglio, che si terrà venerdì 19 settembre alle ore 15 nell’Aula Giulio Cesare, con la partecipazione di esponenti del mondo della cultura e della società civile.
«Resta però un rammarico» – aggiunge Bonessio – «Nella stessa seduta non è stata approvata, a causa delle troppe astensioni, la mozione a prima firma Linda Meleo che chiedeva di esporre la bandiera della Palestina sulla sommità del Palazzo Senatorio. Su questo serve più coraggio. Per me la vicenda non è chiusa: torneremo a discuterne, perché non possiamo restare in silenzio davanti al sistematico genocidio e alla pulizia etnica di un popolo dai propri territori. È inaccettabile».
