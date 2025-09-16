CIV: i Rendiconti sociali regionali e provinciali 2024 – Al via gli eventi di presentazione su tutto il territorio nazionale.

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Si trasmette il calendario degli eventi in programmazione, pubblicato sul portale INPS all’indirizzo https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.09.civ-i-rendiconti-sociali-regionali-e-provinciali-2024.html
I Rendiconti sociali rappresentano uno strumento di trasparenza e dialogo istituzionale, volto a restituire ai cittadini, alle istituzioni e alle associazioni presenti sul territorio una fotografia dettagliata dell’attività dell’Istituto a livello locale e dei suoi aspetti qualitativi e quantitativi.
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Si trasmette il calendario degli eventi in programmazione, pubblicato sul portale INPS all’indirizzo https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.09.civ-i-rendiconti-sociali-regionali-e-provinciali-2024.html