(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Sarno, Vietri (Fdi): Con nomina Commissione d’accesso Governo accoglie nostre sollecitazioni e fa chiarezza
“La nomina della Commissione d’indagine al Comune di Sarno, disposta dal prefetto di Salerno su delega del Ministro dell’Interno, è un atto di fermezza e responsabilità istituzionale”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il Governo dimostra di voler andare fino in fondo per verificare la presenza di eventuali irregolarità o condizionamenti, come già evidenziato in una nostra interrogazione parlamentare.
Fratelli d’Italia solleva da mesi dubbi e perplessità sulla gestione amministrativa del Comune di Sarno, denunciando un clima di opacità e scarsa trasparenza che non può essere ignorato. Oggi si apre finalmente una fase di verifica e di chiarezza, nell’interesse esclusivo dei cittadini.
La Commissione, composta da figure di grande esperienza, avrà il compito di accertare i fatti e restituire fiducia nelle istituzioni. Noi continueremo a vigilare affinché la legalità prevalga e venga fatta piena luce su ogni responsabilità politica e amministrativa”, conclude Vietri.
