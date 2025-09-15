(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Nero su Bianco – Mamma mamma, perché?
Il libro di Concetta Vaglio, nato per rispondere alle domande dei bambini ma rivolto anche agli adulti, affronta in dieci racconti i grandi quesiti dell’esistenza, con l’obiettivo di illuminare gli occhi di chi legge e piantare un seme di meraviglia in ogni persona.
“Mamma mamma, perché? Come seminare meraviglia con filosofia” è il primo libro di Concetta Vaglio, madre e docente di filosofia. E’ un testo pensato per i bambini, nato dalle domande che i figli rivolgono ogni giorno: “Cos’è l’amore? Perché abbiamo paura? Cosa significa vivere davvero?” Domande apparentemente semplici ma in realtà profondissime. Nello stesso tempo il volume è rivolto anche agli adulti che non hanno mai avuto l’occasione di accostarsi a una narrazione della vita che sia dolce e profonda. In dieci racconti Concetta Vaglio affronta i grandi quesiti dell’esistenza, con l’obiettivo di illuminare gli occhi di chi legge e piantare un seme di meraviglia in ogni persona.
