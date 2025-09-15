(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Global Flotilla: Scotto-Corrado (Pd), governo spieghi presenza droni
“Oggi il gruppo operativo della Flotilla ha denunciato la presenza di diverse decine di droni nei giorni di preparazione della partenza a Catania, Siracusa e soprattutto Augusta. Auspichiamo che il governo fornisca spiegazioni plausibili su una vicenda che evidentemente punta a rallentare l’arrivo della Flotta a Gaza”.
Così i parlamentari democratici a bordo della Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto e Annalisa Corrado.
