COMUNICATO STAMPA Festa dello Sport 2025: il Parco della Pace si conferma cuore pulsante dello sport a Cattolica

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Festa dello Sport 2025: il Parco della Pace si conferma cuore pulsante dello sport a Cattolica
Una domenica di energia, movimento e comunità. Ieri, domenica 14 settembre 2025, il Parco della Pace di Cattolica è stato invaso da centinaia di persone per la nuova edizione della Festa dello Sport, che si conferma uno degli appuntamenti più amati e partecipati della città.
Dalle 11 del mattino fino al tardo pomeriggio, famiglie, bambini, ragazzi e adulti hanno affollato gli spazi allestiti come palestre a cielo aperto e campi da gioco, dove le società sportive presenti hanno proposto prove, dimostrazioni e attività per tutte le età. Un’occasione unica per scoprire le discipline sportive praticabili in città e per vivere una giornata all’insegna del benessere e della socialità.
La Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco e Assessore allo Sport Federico Vaccarini hanno commentato:
