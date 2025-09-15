Close Menu
COMUNICATO STAMPA Festa dello Sport 2025: il Parco della Pace si conferma cuore pulsante dello sport a Cattolica

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

Festa dello Sport 2025: il Parco della Pace si conferma cuore pulsante dello sport a Cattolica
Una domenica di energia, movimento e comunità. Ieri, domenica 14 settembre 2025, il Parco della Pace di Cattolica è stato invaso da centinaia di persone per la nuova edizione della Festa dello Sport, che si conferma uno degli appuntamenti più amati e partecipati della città.
Dalle 11 del mattino fino al tardo pomeriggio, famiglie, bambini, ragazzi e adulti hanno affollato gli spazi allestiti come palestre a cielo aperto e campi da gioco, dove le società sportive presenti hanno proposto prove, dimostrazioni e attività per tutte le età. Un’occasione unica per scoprire le discipline sportive praticabili in città e per vivere una giornata all’insegna del benessere e della socialità.
La Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco e Assessore allo Sport Federico Vaccarini hanno commentato:

