(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Governo. Bignami (FdI): solidarietà a ministro Zangrillo
“Solidarietà dal gruppo FdI Camera al ministro Zangrillo vittima alla Festa de L’Unita di Torino di insulti e contestazioni. Purtroppo è la riprova di un clima di tensione che da tempo denunciamo. Non saranno certamente questi episodi a fermarci, che invece rafforzano in noi il proposito di andare avanti nell‘attuazione del nostro programma di governo”.
Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Governo. Bignami (FdI): solidarietà a ministro Zangrillo