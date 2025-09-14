(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Giornalista Rai aggredito. Loperfido (Fdi): Atto grave, auspico condanna unanime
“Piena solidarietà al giornalista Rai FVG Maurizio Mervar, vittima di una vile aggressione mentre svolgeva il proprio lavoro durante un corteo a Ronchi dei Legionari (Gorizia). Colpisce il paradosso di chi, sventolando bandiere della pace e proclamandosi portavoce di pacifismo, tradisce quei princìpi scegliendo la violenza per mettere a tacere chi esercita un diritto di cronaca costituzionalmente garantito.
Un atto grave, che offende non solo la libertà di stampa ma anche i princìpi democratici della nostra comunità regionale e nazionale. Auspico una condanna unanime e senza ambiguità, anche sul piano politico, affinché simili comportamenti vengano isolati con chiarezza e decisione”.
Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Giornalista Rai aggredito. Loperfido (Fdi): Atto grave, auspico condanna unanime