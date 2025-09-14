Close Menu
Comunicato stampa Città metropolitana di Roma – SPORT Inaugurazione nuovo campo da calcio a Gerano

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Gerano festeggia la riapertura dell’impianto sportivo “Santa Maria”, riqualificato con i fondi PNRR
Un giorno di festa per Gerano e per tutta la Valle del Giovenzano: dopo circa un anno di lavori è stato inaugurato l’impianto sportivo comunale “Santa Maria”, completamente riqualificato grazie a un investimento di circa 800 mila euro provenienti dai fondi PNRR.
La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, insieme al Sindaco Danilo Felici, al Vicesindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna e alla Consigliera metropolitana Manuela Chioccia. A rendere ancora più viva la giornata, un mini torneo organizzato dalle ASD Giovenzano Aniene e Villa Adriana, che ha permesso di testare subito il nuovo campo.
Situato poco fuori dal centro abitato e facilmente raggiungibile anche dai comuni vicini — Cerreto Laziale, Ciciliano, Guadagnolo, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Canterano e Rocca Canterano — l’impianto rappresenta da sempre un punto di riferimento per lo sport dilettantistico locale, capace di richiamare appassionati e praticanti di diverse generazioni.
L’intervento di riqualificazione ha riguardato il campo da calcio a 11, passato dal terreno in terra battuta a un moderno manto in erba sintetica, garantendo migliori prestazioni e minore impatto in termini di manutenzione. Sono stati inoltre installati nuovi impianti di illuminazione a LED per l’efficientamento energetico e abbattute le barriere architettoniche, rendendo accessibili sia il campo che gli spogliatoi.

