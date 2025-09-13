(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 ZLS FERRARA, IL 15 SETTEMBRE IL PRIMO INCONTRO OPERATIVO TRA COMUNE E
STAKEHOLDER DEL TERRITORIO. SINDACO: “ENTRIAMO NEL VIVO DEL PROGETTO, SARÀ
UN’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ PER LA CITTÀ”
Ferrara, 13 settembre 2025 – Entra nel vivo il progetto ZLS per Ferrara. È
in programma per lunedì 15 settembre in Sala di Consiglio Comunale (ore
14.30) il primo incontro operativo promosso dalla cabina di regia del
Comune di Ferrara con gli stakeholder del territorio comunale.
Il Comune, fin dall’inizio del percorso, ha ufficialmente istituito la
cabina di regia “Attuazione ZLS”, organismo politico-tecnico creato per
guidare il processo di attuazione locale della Zona Logistica Semplificata
(ZLS).
La struttura ferrarese prevede un piano operativo per il periodo 2025-2029
e ha l’obiettivo di sovrintendere alla corretta implementazione delle linee
di indirizzo, garantendo un’azione efficace e coordinata tra le varie
istituzioni e settori coinvolti a livello locale.
Dopo l’insediamento del Comitato di Indirizzo in Regione lo scorso 3
luglio, ora il progetto per Ferrara diventa operativo con l’incontro di
lunedì. La Cabina di Regia ha convocato per l’incontro i principali
rappresentanti del sistema territoriale e quanti interessati all’attuazione
delle linee di indirizzo proposte dal Comitato.
“La ZLS, per Ferrara, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo
economico e logistico. Il nostro territorio all’inizio non era minimamente
contemplato nel piano, mentre ora, grazie al lavoro di questa
Amministrazione e a una tempestiva presa di posizione, è tra le realtà
coinvolte – ricorda il sindaco Alan Fabbri -. Ora entriamo nel vivo, con un
primo incontro, che sarà fin da subito operativo: l’obiettivo è quello di
condividere ogni informazione in merito alla struttura istituzionale della
ZLS e al piano di sviluppo strategico. Sarà anche l’occasione per
raccogliere richieste, osservazioni e suggerimenti”.
“Il Comune – rimarca il primo cittadino – vuole essere parte attiva sul
tema ZLS, facendosi portavoce delle esigenze del territorio con la Regione,
e lavorerà per favorire l’arrivo di nuovi insediamenti. La volontà è quella
di attivare sgravi ed agevolazioni, per quanto di nostra competenza, per
le imprese che si insedieranno, e di costruire insieme alle realtà presenti
un vero e proprio sistema territoriale”, conclude Fabbri.
All’ordine del giorno dell’appuntamento del 15 settembre i temi
dell’allineamento delle ZLS della regione e relative ricadute su Ferrara,
con un approfondimento sugli obiettivi delle zone logistiche semplificate e
le agevolazioni previste.
