sabato 13 Settembre 2025
Politica Interna

Spazio Sud. Iaia (Fdi): Con Governo Meloni è locomotiva d'Italia

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Spazio Sud. Iaia (Fdi): Con Governo Meloni è locomotiva d’Italia
“C’è una grande attenzione da parte di Fratelli d’Italia verso il Sud. Per questo siamo qui in Campania per rappresentare la nostra presenza e soprattutto per comunicare ai cittadini campani, ai cittadini meridionali, e a tutti gli italiani quali sono i risultati raggiunti dal governo Meloni rispetto al Mezzogiorno. Il Sud è diventato oramai la locomotiva d’Italia e i dati sull’occupazione lo dimostrano: gli ultimi diramati ieri da parte dell’Istat dicono che il livello di occupazione nel Meridione è salito al 50,1%, il dato migliore dal 2004 ad oggi. Questo testimonia la crescita del Sud sia dal punto di vista dell’occupazione sia dal punto di vista del Pil, anch’esso in forte aumento. E poi ancora i dati sulla Zes unica per il Sud, un’intuizione del governo Meloni con risultati straordinari: oltre 10 miliardi di investimenti già effettuati per un movimento economico complessivo di oltre 25 miliardi, 801 autorizzazioni rilasciate sino ad agosto di quest’anno. Sono dati che dimostrano come la concretezza, l’attenzione e l’impegno del governo Meloni stia portando a dei grandi risultati”.
Lo ha detto Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI ‘Spazio Sud’, in corso a Paestum.
