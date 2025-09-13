(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Ramy. De Corato (Fdi): Bene condanna giudice. Finalmente punite illegalita’
“Finalmente il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Fabrizio Filice, ha fatto chiarezza sul caso Ramy, che ha visto la condanna a due anni e otto mesi per Fares Bouzidi e ha stabilito che l’inseguimento dei Carabinieri è stato “legale e doveroso”, in quanto “espressione dell’adempimento di un dovere istituzionale”. Spero e mi auguro vivamente che la vicenda non venga ritrattata e, soprattutto, non ci siano altre ripercussioni e conseguenze per l’Arma dei Carabinieri a cui fin dal primo momento ho rivolto la mia solidarietà e per la quale nutro massima stima incondizionata senza se e senza ma”.
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
