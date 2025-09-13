(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 MOZZARELLA DI BUFALA, COLDIRETTI LAZIO: “DAL TAVOLO IN REGIONE
OPPORTUNITÀ CONCRETE PER GLI ALLEVATORI: BATTAGLIA APERTA AL LATTE
CONCENTRATO E CAGLIATA PROTEICA”
Un incontro positivo quello che si è svolto in Regione sul comparto bufalino, fortemente voluto da
Coldiretti Lazio, che ne aveva fatto richiesta proprio nei giorni scorsi.
“Il lavoro portato avanti in questi mesi ha dato i suoi frutti – spiega il presidente di Coldiretti Lazio,
David Granieri –. A breve la pubblicazione dei bandi. Tutte le nostre richieste sono state accolte.
L’obiettivo è quello di costruire una corsia preferenziale sul mercato per la mozzarella di bufala del
Lazio, sostenendo la produzione e la valorizzazione, eccellenza identitaria del nostro territorio”.
Tempestivo l’intervento regionale che aiuterà con modalità e contenuti la contrattazione sul prezzo del
latte, evitando le solite speculazioni. Pronti gli elenchi che identificano i caseifici coinvolti, che
