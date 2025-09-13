Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

GOVERNO, GRUPPIONI (FDI): IRRISPETTOSE PAROLE CALENDA SU URSO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 GOVERNO, GRUPPIONI (FDI): IRRISPETTOSE PAROLE CALENDA SU URSO
“Le parole del senatore Calenda rivolte al Ministro Adolfo Urso sono offensive e profondamente irrispettose delle istituzioni repubblicane. In un momento in cui il Paese necessita di unità, serietà e visione strategica, come anche da lui sostenuto, per affrontare le sfide economiche e industriali, ridurre l’operato di un Ministro della Repubblica a una battuta di pessimo gusto è indice di una politica priva di contenuti e di responsabilità.
Il Ministro Urso sta portando avanti un lavoro complesso e fondamentale a sostegno del tessuto produttivo nazionale, delle imprese e dei lavoratori, con impegno e competenza riconosciuti. Attaccare in modo gratuito chi si assume responsabilità di governo non contribuisce al dibattito democratico, ma rischia solo di svilire il confronto politico.
Ancora più grave è che simili parole siano state pronunciate davanti a una platea di giovani, durante un raduno nazionale. Ai ragazzi che si avvicinano alla politica non si devono trasmettere esempi di delegittimazione personale e sarcasmo sterile, ma la testimonianza che il confronto civile e il rispetto delle istituzioni sono la base di una democrazia matura”.
Lo dichiara Il deputato di Fratelli d’Italia, Naike Gruppioni.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl