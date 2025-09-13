(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 GOVERNO, GRUPPIONI (FDI): IRRISPETTOSE PAROLE CALENDA SU URSO
“Le parole del senatore Calenda rivolte al Ministro Adolfo Urso sono offensive e profondamente irrispettose delle istituzioni repubblicane. In un momento in cui il Paese necessita di unità, serietà e visione strategica, come anche da lui sostenuto, per affrontare le sfide economiche e industriali, ridurre l’operato di un Ministro della Repubblica a una battuta di pessimo gusto è indice di una politica priva di contenuti e di responsabilità.
Il Ministro Urso sta portando avanti un lavoro complesso e fondamentale a sostegno del tessuto produttivo nazionale, delle imprese e dei lavoratori, con impegno e competenza riconosciuti. Attaccare in modo gratuito chi si assume responsabilità di governo non contribuisce al dibattito democratico, ma rischia solo di svilire il confronto politico.
Ancora più grave è che simili parole siano state pronunciate davanti a una platea di giovani, durante un raduno nazionale. Ai ragazzi che si avvicinano alla politica non si devono trasmettere esempi di delegittimazione personale e sarcasmo sterile, ma la testimonianza che il confronto civile e il rispetto delle istituzioni sono la base di una democrazia matura”.
Lo dichiara Il deputato di Fratelli d’Italia, Naike Gruppioni.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 GOVERNO, GRUPPIONI (FDI): IRRISPETTOSE PAROLE CALENDA SU URSO