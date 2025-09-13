(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 FDI. IL 16 SETTEMBRE ALLA CAMERA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘IN DIALOGO CON CRISTO’
Martedì 16 settembre, alle ore 13, nella sala stampa della Camera dei deputati, si terrà, su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, la presentazione del libro: “In dialogo con Cristo. La lezione di Don Camillo”, a cura di Egidio Bandini. Interverranno: Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera, Gaetana Russo e Emanuele Merlino, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura.
