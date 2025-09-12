(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Sud. Schiano di Visconti (FdI): Indicatori economici indicano che mezzogiorno è volano per la Nazione
“Ci troviamo oggi a Paestum all’evento ‘Spazio Sud’ organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fdi per discutere di quanto il governo Meloni ha fatto per il Mezzogiorno. È un’occasione importante per parlare di tutte le innumerevoli misure varate per l’Italia e in particolare per il Sud, che è finalmente ritenuto da questo governo il motore del Paese, tanto che tutti gli indicatori nazionali dimostrano che è dal Sud che proviene gran parte della crescita e dello sviluppo della nostra Nazione. Se cresce il Sud cresce infatti tutta l’Italia. Occasioni come l’America’s Cup, evento di fama mondiale che si terrà a Napoli nel 2027, sono inoltre l’ennesima conferma di quanto il Sud Italia stia diventando attrattivo anche a livello internazionale”. Lo ha detto Michele Schiano Di Visconti, deputato di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI ‘Spazio Sud’, in corso a Paestum oggi e domani.
Alberto Mariani
Ufficio stampa Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Sud. Schiano di Visconti (FdI): Indicatori economici indicano che mezzogiorno è volano per la Nazione