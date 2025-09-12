Close Menu
Trending
venerdì 12 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sud. Schiano di Visconti (FdI): Indicatori economici indicano che mezzogiorno è volano per la Nazione

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Sud. Schiano di Visconti (FdI): Indicatori economici indicano che mezzogiorno è volano per la Nazione
“Ci troviamo oggi a Paestum all’evento ‘Spazio Sud’ organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fdi per discutere di quanto il governo Meloni ha fatto per il Mezzogiorno. È un’occasione importante per parlare di tutte le innumerevoli misure varate per l’Italia e in particolare per il Sud, che è finalmente ritenuto da questo governo il motore del Paese, tanto che tutti gli indicatori nazionali dimostrano che è dal Sud che proviene gran parte della crescita e dello sviluppo della nostra Nazione. Se cresce il Sud cresce infatti tutta l’Italia. Occasioni come l’America’s Cup, evento di fama mondiale che si terrà a Napoli nel 2027, sono inoltre l’ennesima conferma di quanto il Sud Italia stia diventando attrattivo anche a livello internazionale”. Lo ha detto Michele Schiano Di Visconti, deputato di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI ‘Spazio Sud’, in corso a Paestum oggi e domani.
Alberto Mariani
Ufficio stampa Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl