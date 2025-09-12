(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 SPAZIO SUD. SCHIFONE (FDI): ISTAT CERTIFICA TREND POSITIVO PER IL MEZZOGIORNO
“Siamo qui a Paestum oggi per rivendicare il record occupazionale cui stiamo assistendo da quando si è insediato il governo Meloni: tasso di occupazione record, tasso di disoccupazione ai minimi dal 2007, rafforzamento della partecipazione femminile in costante crescita, così come quello giovanile”. Lo ha detto il deputato campano Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro alla Camera, a margine dell’evento “Spazio Sud”, organizzato dal partito a Capaccio Paestum in provincia di Salerno.
“Ma soprattutto oggi l’Istat certifica ancora una volta il trend positivo in crescita per il sud. Un Sud che non mendica, ma produce, che non emigra ma attrae, che non si piange addosso, ma invece combatte e vince”.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 SPAZIO SUD. SCHIFONE (FDI): ISTAT CERTIFICA TREND POSITIVO PER IL MEZZOGIORNO