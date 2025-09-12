(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Roscani (FdI): Solidarietà e vicinanza a Francesco Giubilei. clima inaccettabile prodotto da una sinistra illiberale
“Solidarietà e vicinanza a Francesco Giubilei per le minacce ricevute, che raccontano di un clima e di una spirale di odio sempre più crescente. La sua attività editoriale rappresenta un prezioso contributo per quei tanti che non si rivedono in una sinistra che oggi mostra il suo volto più feroce. So che queste minacce non lo fermeranno e saremo al suo fianco nel denunciare questo clima inaccettabile prodotto da una sinistra illiberale”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
