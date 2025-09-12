(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Image

COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG055(2025)

Président du Congrès du Conseil de l’Europe : Le travail de construction de la démocratie à partir de la base n’est jamais achevé

« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons réengager les citoyens dans nos villes et nos régions par le biais de la participation démocratique et de l’innovation, afin de parvenir à un renouveau démocratique en Europe. Grâce à la démocratie délibérative et à la gouvernance participative dans nos collectivités locales et régionales, nous devrions être en mesure de restaurer la confiance et la foi des citoyens envers la démocratie, ainsi que leur engagement envers les valeurs démocratiques.

Le Congrès salue l’initiative du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, visant à conclure un nouveau pacte démocratique pour l’Europe afin de favoriser le renouveau démocratique. Les collectivités locales et régionales ont un rôle crucial à jouer dans ce renouveau à la base, au niveau le plus proche des citoyens. En cette Journée internationale de la démocratie, nous réaffirmons notre conviction que la démocratie se construit de bas en haut, avec les citoyens », a déclaré le Président Cools.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres. Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois commissions, il comprend 612 élus représentant plus de 130 000 collectivités territoriales.

Président du Congrès : Marc Cools (Belgique, GILD), Président de la Chambre des pouvoirs locaux : Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Présidente de la Chambre des régions : Cecilia Dalman Eek (Suède, SOC/V/DP).

Groupes politiques : Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP), Groupe du Parti populaire européen (PPE/CCE), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD), Groupe Conservateurs & Réformistes européen (CRE).

______________________

Council of Europe/Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg, . 67000 France