venerdì 12 Settembre 2025
Lavoro, Cerreto (FdI): Record occupazione al Sud è dato epocale

Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

“Mezzogiorno da record con tasso di occupazione al 50,1%, il più alto dal 2004.
Un risultato storico per il Sud Italia, che si conferma sempre più locomotiva del Paese. Secondo gli ultimi dati diffusi da ISTAT, nel secondo trimestre del 2025 il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha raggiunto il 50,1%, il livello più alto mai registrato dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Un traguardo che conferma l’efficacia delle politiche del Governo Meloni e del ministro Calderone, da sempre attenti ai temi dell’occupazione e del rilancio del Sud. Con oltre 96mila nuovi occupati in un solo anno, il Mezzogiorno dimostra la forza di una crescita concreta e reale, trainata da riforme strutturali, incentivi mirati e investimenti strategici.
Il Sud non chiede assistenza, ma opportunità. E oggi dimostra di saperle cogliere. Il Governo continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare questa tendenza positiva, puntando su lavoro, infrastrutture, formazione e sviluppo territoriale”.
Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.
Camera dei deputati

