LAVORI COMMISSIONI CONSILIARI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI VENERDI’ 12 SETTEMBRE

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
GLI APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA
LUNEDI’ 15 SETTEMBRE 2025
Dalle ore 12.00 si riunisce la II Commissione (Urbanistica, Edilizia Residenziale, Patrimonio, Impianti Sportivi, Decoro Urbano, Verde Pubblico, Borghi) su:
Arg.256-2025 “ART. 42BIS DEL D.P.R. 327/2001 TESTO UNICO DEGLI ESPROPRI – RICONOSCIMENTO INDENNIZZO PER IL PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2025
Dalle ore 8.30 si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE
per la trattazione degli argomenti elencati nell’Ordine del Giorno n° 19/2025.
Come sempre le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari saranno trasmesse in diretta web e visibili sul sito: https://ancona.civicam.it
