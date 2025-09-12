(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Il Maestro Renato Casaro incontra il pubblico della mostra “C’era una volta il WESTERN”
Domenica 14 settembre 2025, ore 16:30
Treviso, Museo nazionale Collezione Salce
Sede di San Gaetano | Via Carlo Alberto 31
Treviso, 12 settembre 2025 – Il Museo nazionale Collezione Salce, in occasione della mostra “C’era una volta il WESTERN”, annuncia che il Maestro Renato Casaro sarà presente nella sede di San Gaetano (via Carlo Alberto 31 a Treviso) domenica 14 settembre, a partire dalle ore 16:30.
Sarà un’occasione unica per il pubblico di incontrare l’autore delle opere esposte, scambiare due parole con lui e farsi autografare libri o cataloghi a lui dedicati. L’incontro è incluso nel biglietto d’ingresso alla mostra.
La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre 2025 (dal venerdì alla domenica ore 10-18, ultimo ingresso 17:30).
https://www.facebook.com/museocollezionesalce
https://www.instagram.com/museocollezionesalce/
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Il Maestro Renato Casaro incontra il pubblico della mostra “C’era una volta il WESTERN”