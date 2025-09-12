FESTA DELLO SPORT 14 SETTEMBRE– COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI VENERDI’ 12 SETTEMBRE

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 TERZA EDIZIONE DELLA “FESTA DELLO SPORT” DOMENICA 14 SETTEMBRE:
– ANCHE MATTIA OCCHINERO IN PIAZZA ROMA INSIEME A TOMMASO MARINI E TANTI CAMPIONI DORICI
– APPUNTAMENTO NELLE PIAZZE CITTADINE CON CIRCA 100 SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
– DUE LINEE DI NAVETTE GRATUITE PER I RAGGIUNGERE I LUOGHI DELLA FESTA
Arti marziali, calcio, basket, volley, danza, fitness, nuoto, pesca, attività subacquee, rugby, ginnastica, scherma, pattinaggio, ciclismo, tennis, padel, ecc.: è lunghissimo l’elenco delle discipline sportive, portate alla ribalta da circa 100 tra società e associazioni sportive cittadine, protagoniste dopo domani, domenica 14 settembre della terza edizione della “Festa dello Sport” di Ancona, organizzata dal Comune di Ancona, Assessorato allo Sport. Una grande manifestazione che mira a promuovere le varie discipline e i valori di cui la pratica sportiva è portatrice tra i giovani e giovanissimi della città. La kermesse è realizzata con il supporto e la collaborazione di CONI Marche, Sport e Salute Marche, CIP Marche, Panathlon Club, FairPlay.
Sul palco in piazza Roma nel pomeriggio di domenica la sfilata di campioni dorici, tra i quali il campione mondiale ed europeo di fioretto Tommaso Marini e Mattia Occhinero, campione italiano dei pesi piuma nel 2023, campione del Mediterraneo e attuale campione internazionale WBC dei pesi super Gallo.
Una “maratona” lunga dieci ore per celebrare lo sport e i suoi valori durante la quale si alterneranno momenti dedicati alle tante discipline a spazi di intrattenimento e condivisione.
7 luoghi per la festa dello sport anconetano
La manifestazione si svolgerà in pieno centro, lungo il percorso da mare a mare, partendo da piazza Diaz e coinvolgendo corso Garibaldi, piazza Roma, dove si svolgeranno anche le premiazioni, piazza Pertini, la galleria Dorica, Corso Carlo Alberto (pomeriggio) e via Castelfidardo, dalle 10 alle 20 circa.
In programma una sezione espositiva-informativa, articolata in una serie di stand dedicati alle diverse discipline e proposte sulle attività che verranno condotte assieme alle palestre di Ancona, a centri sportivi, associazioni e club sportivi.
In piazza Pertini sono in tutto 23 le società sportive che si esibiranno
In piazza Roma, esibizioni in pedana a partire dalle ore 11.00, concerto alle ore 18.00 di Ankonapocalypse (Geez, Gifa, Gabbo). Presente il campione del mondo di scherma TOMMASO MARINI che sarà protagonista alle 18.40 di una interessante intervista alla presenza del pubblico.
Alle ore 19.05 saluti Istituzionali e alle 19:30 premiazioni degli atleti e delle società che si sono distinti durante l’anno. Saranno presenti i club e le associazioni che avranno animato la giornata; presenta Andrea Carloni, volto noto dello sport anconetano.
In piazza Diaz oltre 8 spazi per le esibizioni e, a seguire, alle ore 18.00 Dj Patani
Le attività
Le piazze e le vie saranno organizzate in modo da consentire al pubblico di cimentarsi nelle diverse attività. La partecipazione agli eventi di sport è gratuita. Il gruppo Decathlon – sponsor dell’evento insieme con Fritelli Marittime group e Adria Ferries, Gruppo Estra S.p.A., Gemme di Bontà, Banca Generali, Punto gomme e Punto auto – metterà a disposizione alcune attrezzature, come gonfiabili e gazebo. I partecipanti alla manifestazione potranno recarsi ai punti info Decathlon in piazza Roma e piazza Pertini e ritirare il proprio “passaporto” dello sport.
Alle 17,30 al Teatrino della Chiesa Parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano dinnanzi alla libreria Fogola sarà presentato il libro “Ancona 1925” di Franco Lorenzini e Sergio Dubbini. A seguire l’esibizione dell’artista Stefano Spazi.
Le navette per arrivare in centro
Per agevolare la presenza del pubblico alla manifestazione saranno a disposizione due navette: piazza Cavour-parcheggio di Tavernelle (linea Rossa) e piazza Cavour-parcheggio degli Archi (linea Blu). Dai due parcheggi le navette effettueranno il servizio dalle 9.45 alle 21:00 con partenza ogni 30 minuti. Le navette per il rientro ai parcheggi saranno in servizio fino alle 20:30 da Piazza Cavour.
LINEA BLU: FS Stazione – Largo XXIV Maggio
Fermate:
FS Stazione: https://maps.app.goo.gl/SyEEAeAAKkzeiYhi9
Park Archi: https://maps.app.goo.gl/SWVgsxbRycKticWd6
Via Marconi (c/o Mandracchio): https://maps.app.goo.gl/XnDePm2hX4kPHo6g8
Piazza Kennedy: https://maps.app.goo.gl/tFDeKe99eb668Jzj7
Piazza Roma: https://maps.app.goo.gl/RcV9JsQTbtuEB4yt9
Largo XXIV Maggio (lato Poste)
Partenze dalla Stazione ferroviaria:
dalle ore 9:45 alle 12:45 con frequenza ogni 30′;
dalle 13:45 alle ore 17:45 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 18:45 alle ore 20:45 con frequenza ogni 30′.
Partenze da Largo XXIV Maggio (lato poste):
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 13:30 alle ore 17:30 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 18:30 alle ore 21:00 con frequenza ogni 30′.
LINEA ROSSA: Parcheggio Ranieri – S.G. della Marca – Largo XXIV Maggio
Fermate:
Park Ranieri: https://maps.app.goo.gl/7NZ4pm4Gk3Gxygia6
1^ Park S.G. della Marca: https://maps.app.goo.gl/QMFh2UDcdaEc8gom6
2^ Park S.G. della Marca: https://maps.app.goo.gl/g6uG9uVNbfWKYKAt7
3^ Park S.G. della Marca (rotatoria): https://maps.app.goo.gl/uhmiX4W2Szg3xP2Q9
via Bocconi (semaforo): https://maps.app.goo.gl/GLNoWBfHr8TNFo7FA
Largo XXIV Maggio (lato Comune)
Partenze dal Park Ranieri:
dalle ore 9:45 alle ore 12:45 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 13:45 alle ore 17:45 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 18:45 alle ore 20:45 con frequenza ogni 30′.
Partenze da Largo XXIV Maggio (lato poste):
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 13:30 alle ore 17:30 con frequenza ogni 30′;
dalle ore 18:30 alle ore 21:00 con frequenza ogni 30′.
L’elenco delle società sportive partecipanti:
1) ASD PUGILISTICA DORICA 2006
2) ASD UPA PITTORI
3) SPORTING KARATE CLUB ANCONA
4) KARATE ANCONA
5) A.S.D. CONERO KARATE TEAM
6) FIJLKAM MARCHE
7) STATE OF MIND A.S.D.
8) ASD ANCONA JUDO
9) A.S.D. ANCONA ARTI MARZIALI
10) COMITATO REGIONALE MARCHE – FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
11) AS.D. TAEKWONDO OLIMPYC ANCONA
12) A.P.D. ACCADEMIA DORICA
13) A.S.D. G.D.J. JU JITSU ANCONA
14) A.S.D. AIKIDO DENTO IWAMA RYU ITALIA
15) BLISS SSD A R.L.
16) CAB STAMURA BASKET – S.S.D. A RL
17) CUS ANCONA
18) G.S. ADRIATICO ANCONA
19) PGS ORSAL A.S.D.
20) HIGH SCHOOL BASKETBALL
21) A.S.D. BASKET GIRLS ANCONA
22) ASD ANCONA TEAM VOLLEY
23) U.S.D. ACLI MANTOVANI VOLLEY
24) A.S.D. G.S. JUNORS PALLAVOLO ANCONA
25) A.S.D. ACCADEMIA VOLLEY ANCONA
26) NUOVA PALLAVOLO COLLEMARINO
27) ASD BEACH VOLLEY 2016
28) EXTREME SPORT & FITNESS SSD PALESTRA
29) A.S.D VELA NUOTO ANCONA
30) SPORTIVAMENTE SSDRL
31) A.S.D. KOMAROS SUB ANCONA
32) CENTRO ATTIVITA’ SUBACQUEE
33) DOLPHINS ANCONA SSD A RL
34) RUGBY ANCONA
35) A.S.D. DORICA RUGBY
36) UNIONE RUGBYSTICA ANCONITANA
37) A.S.D. GINNASTICA CONERO
38) GINNASTICA GIOVANILE ANCONA
39) UISP + UISPOLIS
40) LA LUNA DANCE CENTER
41) A.S.D. URBAN EVENTS
42) ZAMBRA MORA ANCONA
43) SCUOLA DI BALLO KIARAIBICA
44) MAD BOOT
45) VISIONARIA SSD ARL
46) A.S.D. ARIACROBATICA – ARIA DI CIRCO
47) POLE & ART ACADEMY A.S.D.
48) ASD SPORT DLF ANCONA
49) A.S.D. S.E.F. STAMURA
50) A.S. ANTHROPOS SOC.SP. DILETTANTISTICA
51) AICS COMITATO PROVINCIALE ANCONA APS
52) CLUB SCHERMA ANCONA
53) A.S.D. ANCONA SKATING
54) A.S.D. PATTINAGGIO SANTA MARIA NUOVA
55) A.S.D. CAVALIERI DELLA CITTADELLA
56) A.S.D. QUINTABIKERS
57) FCI (COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA) – FEDERAZIONE CICLISTA ITALIANA
58) A.S.D. COPPA CYCLING TEAM
59) CONERO BIKE (Massimo Canali)
60) FIAB VALLESINA “DAL MARE AI MONTI” SEZIONE ANCONA CONERO
61) A.S.D. ANKON BRIDGE
62) ASSOCIAZIONE TENNIS RIVIERA DEL CONERO A.S.D.
63) A.S.D. TENNIS CLUB ANCONA (PIETRALACROCE)
64) BOLA PADEL NEXT
65) CLUB AUTO MOTO STORICHE ANCONA ETS
66) ASD MOTOCLUB ANCONA “G. Lattanzi” LA CASETTA
67) ASSOCIAZIONE VESPA CLUB ANCONA
68) LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ANCONA
69) ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DILENTTANTISTICI ANCONA
70) A.S.D. BOCCIOFILA ANCONA 2000
71) ASD CIRCOLO ARTI E MESTIERI
72) ASD GRUPPO SCIATORI ANCONA
73) ASD ANCONAGILITY
74) TIRO CON L’ARCO
75) SEZIONE – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI ANCONA
76) FRANCO LORENZINI E SERGIO DUBBINI
77) ASI MARCHE
78) AIC MARCHE APS (Celiaci)
79) CANOTTAGGIO GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO “A. MAGGI”
80) FRANCO BRASILI (SITTING VOLLEY)
81) PAGGI POLE &AERIAL
82) GDM GINNASTICA MILITARE ANCONA
83) FIG (FEDERAZIONE ITALIANA GOLF) MARCHE
84) FIDAL MARCHE
85) ELGASAMIENTO A.S.D.
86) KINESISSPORT
87) WITCHES CREW
88) OSSERVATORIO NAZIONALE SUL BULLISMO E SUL DISAGIO GIOVANILE
89) NICKJ DANCE
90) HEALTH AND BOY REVOLUTION
91) A.S.D. CRAL ANGELINI ANCONA
