(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Editoria, Malagola (FDI): Vicinanza a giornalista Francesco Giubilei per minacce ricevute
“Le minacce ricevute da Francesco Giubilei, a due giorni dal barbaro assassinio di Charlie Kirk, non sono semplici episodi isolati, ma il segno di un clima che vuole intimidire chi porta avanti con coraggio idee e battaglie culturali libere. A Giubilei, amico e voce autorevole del conservatorismo italiano, va tutta la mia vicinanza e il mio ringraziamento. Le sue proposte editoriali e culturali hanno dato linfa nuova alla nostra comunità politica: non saranno certo minacce e odio a fermarne il cammino”.
Lo dichiara Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
