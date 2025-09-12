Close Menu
DOMENICHE ECOLOGICHE, ALFONSI: OK DELLA GIUNTA A PRIME DATE DELLA STAGIONE 2025-2026

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 COMUNICATO STAMPA
12 settembre 2025
DOMENICHE ECOLOGICHE, ALFONSI: OK DELLA GIUNTA A PRIME DATE DELLA STAGIONE
2025-2026
La giunta capitolina ha approvato la memoria, presentata dall’Assessora
all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativa
alla programmazione delle prime due date delle domeniche di blocco totale
della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia
verde”, nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30. Saranno 5 le domeniche
ecologiche per la stagione invernale 2025-2026 e le successive tre date
saranno fissate con un successivo atto della giunta.
Queste le prime due date individuate:
1. 9 novembre 2025
2. 7 dicembre 2025
Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli
interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e
le eventuali variazioni di date e orari, che potranno verificarsi
soprattutto tenendo conto degli eventi straordinari legati al Giubileo,
saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.
“Anche quest’anno abbiamo voluto confermare le cinque domeniche ecologiche
degli scorsi anni nella convinzione che possano essere, oltre che
provvedimenti utili al miglioramento della qualità dell’aria che
respiriamo, preziose occasioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della
cittadinanza sui temi ambientali” dichiara l’Assessora Alfonsi. “Le
domeniche ecologiche, infatti, saranno accompagnate da eventi come trekking
urbani, spettacoli di strada, mercatini agricoli nei quartieri, momenti di
informazione che hanno registrato un grande successo di partecipazione
nelle scorse stagioni trasformando le domeniche senza auto in giornate di
ritrovata socialità e di riscoperta della città”, conclude Alfonsi.

