venerdì 12 Settembre 2025
COMUNICATO STAMPA – ROMA, ASSESSORA ALFONSI: CITTA' LABORATORI DI PACE E FRATERNITA'

Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 *ROMA, ASSESSORA ALFONSI: CITTA’ LABORATORI DI PACE E FRATERNITA’*
“Oggi le città devono farsi laboratori di pace e fraternità, luoghi di
incontro e partecipazione dove la diversità viene accolta e valorizzata”.
Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei
Rifiuti di Roma Capitale, in apertura del “Tavolo Amministratori Locali –
Voci Fraterne delle Città”, promosso dal World Meeting on Human Fraternity
2025 in corso di svolgimento in Campidoglio.
L’incontro, promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti, ha visto la
partecipazione di sindaci e rappresentanti di città italiane e
internazionali, impegnati a rafforzare il ruolo delle comunità urbane nella
costruzione di un mondo più giusto e solidale.
“L’amministratore locale è il primo a raccogliere bisogni e speranze dei
cittadini, e può tradurre i valori universali della fratellanza in azioni
concrete: promuovere integrazione, sostenere le reti sociali, costruire
comunità coese
Tutte le grandi sfide che abbiamo davanti – da quella energetica,
climatica, ambientale, sanitaria, digitale ed educativa – richiedono una
capacità di convergere e lavorare insieme, di elaborare risposte generali
ai bisogni individuali. Le città devono sempre più rispondere a questi
bisogni. Devono offrirsi come “case comuni”: spazi di pratica e di
confronto in cui reinventare la democrazia, anche valorizzando la
creatività di tante realtà associative, del mondo delle cooperative e delle
imprese sociali. Vogliamo che inclusione, sostenibilità e innovazione siano
messe a servizio della nostra comunità. Per questo, siamo impegnati a
garantire diritti fondamentali, a sostenere attivamente le reti sociali e a
favorire la massima partecipazione nel governo della cosa pubblica.
Chi amministra è chiamato, ogni giorno, a tradurre il valore universale
della fratellanza in gesti concreti, capaci di costruire una coscienza
comune, un forte senso di appartenenza ed una vera politica di pace”
conclude l’Assessora.
Roma, 12 settembre 2025
Ufficio Stampa

