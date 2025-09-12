Comunicato stampa: “INPS presente a Tennis & Friends per promuovere lo sport come welfare”

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Roma, 12 settembre 2025
INPS PRESENTE A TENNIS & FRIENDS PER PROMUOVERE LO SPORT COME WELFARE
L’INPS, in qualità di official partner, partecipa alla tappa torinese di Tennis and Friends, Salute e Sport, la manifestazione che dal 12 al 14 settembre anima Piazza Castello con tre giornate dedicate a prevenzione, salute e sport, in concomitanza con le Nitto ATP Finals.
Giunto alla quindicesima edizione, Tennis and Friends è ormai uno degli appuntamenti più significativi a livello nazionale per la promozione della prevenzione e dei corretti stili di vita, con screening sanitari gratuiti, attività sportive ed educative per i giovani e momenti di incontro con campioni dello sport, della cultura e dello spettacolo.
All’interno del Villaggio della Salute e dello Sport, lo stand INPS si presenta come un vero punto di riferimento per i cittadini: personale specializzato è a disposizione per fornire informazioni e consulenza sui servizi e sulle prestazioni dell’Istituto. Tra le iniziative curate dalla Direzione regionale Piemonte: sportello di welfare digitale, corner “INPS per la salute”, aree dedicate a famiglie e giovani, assistenza su SPID, portale INPS, simulazioni pensionistiche, maternità/paternità, NASpI e invalidità civile.
Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani, al centro della visione strategica dell’Istituto. In continuità con la campagna nazionale INPS Giovani, l’iniziativa torinese ha messo a disposizione strumenti concreti per conoscere la propria storia contributiva, comprendere i meccanismi previdenziali e maturare consapevolezza sui propri diritti e doveri. L’obiettivo è costruire un patto generazionale, basato su responsabilità, autonomia e cultura previdenziale: investire sui giovani oggi significa garantire sostenibilità domani.
“Con questa iniziativa abbiamo scelto di inserire lo sport all’interno del concetto stesso di welfare” – ha dichiarato il Presidente Gabriele Fava – “Lo sport non è solo movimento fisico: è salute, prevenzione, inclusione, coesione. È un investimento che riduce i costi sanitari, rafforza il capitale umano e genera valore per la collettività. Allo stesso modo, avvicinare i giovani all’INPS significa dare loro strumenti per diventare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro”.
“Con la partnership a Tennis & Friends, l’INPS lancia un messaggio chiaro: il welfare del futuro non è solo assistenza, è visione. È capacità di prevenire, educare, costruire capitale umano. Lo sport è il simbolo di questo nuovo paradigma: forza, disciplina, inclusione. L’INPS sceglie di esserci perché vuole essere la spina dorsale del cambiamento, quella che non solo sostiene, ma spinge il Paese a crescere” ha dichiarato Fava.
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Roma, 12 settembre 2025