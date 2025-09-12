(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Segnaliamo all’indirizzo web
https://www.unipr.it/node/109575
il comunicato stampa relativo alla presentazione del logo del progetto dell’Università di “Parma e l’Altrove” che avverrà in occasione della conferenza-presentazione del libro di David Bellatalla Mongolia e i Mongoli. Attraverso le parole dei viaggiatori dall’antichità fino agli inizi del ‘900.
COMUNICATO STAMPA
16 settembre: presentazione del logo del progetto dell’Università di Parma “Parma e l’Altrove”
Su il sipario sull’elaborato realizzato da Suruthi Chinnadurai. Alle 18 in Borgo Santa Brigida 5/A in occasione della conferenza-presentazione del libro di David Bellatalla “La Mongolia e i Mongoli. Attraverso le parole dei viaggiatori dall’antichità agli inizi del ‘900”
Parma, 12 settembre 2025 – Sarà presentato ufficialmente martedì 16 settembre alle 18 in Borgo Santa Brigida 5/A il logo del progetto Unipr “Parma e l’Altrove. Le Vie Antiche oggi”, realizzato con fondi FAPE – Fondi di Ateneo per il Public Engagement. Il logo è stato realizzato da Suruthi Chinnadurai, studentessa dell’Università di Parma in Food safety and food risk management, risultata vincitrice della call ad hoc “Un logo per l’Altrove”.
L’appuntamento si terrà in occasione della conferenza-presentazione del libro di David Bellatalla, Honor Professor dell’Università MUST (Mongolian National University of Science and Technology) e Ambasciatore Culturale della Mongolia nel mondo, dal titolo Mongolia e i Mongoli. Attraverso le parole dei viaggiatori dall’antichità fino agli inizi del ‘900. Il volume raccoglie le testimonianze di oltre duecento viaggiatori che dall’Antichità fino agli inizi del Novecento raccontano della cultura dei nomadi della Mongolia.
Il progetto “Parma e l’Altrove” ha l’obiettivo di (ri)connettere luoghi e persone, presente e passato, memoria e percezione contemporanea dell’abitare oggi Parma, attraverso una lente specifica, quella delle connessioni tra saperi, processi e pratiche legati alle antiche vie di Parma e del suo territorio.
Lo scopo è aprire nuove direzioni di dialogo tra le persone e gli spazi della loro quotidianità, a partire dalle vie antiche e dalle pratiche sapienti della città, connesse con la produzione, il viaggio e l’uso. Si indagherà il presente della quotidianità degli/delle abitanti in rapporto a un ambiente urbano sempre più in cambiamento, dove storicamente questo altrove si intreccia con Parma anche attraverso i processi di produzione, conservazione, distribuzione e uso.
Sono partner del progetto “Parma e l’Altrove”: Ambasciata della Mongolia in Italia; ASP Parma – Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma; Centro Interculturale di Parma e provincia APS; Complesso Monumentale della Pilotta; Comune di Parma, Assessorato Cultura e Turismo – S.O. Eventi e Attività Espositive; Culture and Art Authority – Implementing Agency of the Government of Mongolia; Liceo delle Scienze Umane Albertina San Vitale; Museo di Storiografia Naturalistica – MUST del Sistema Museale d’Ateneo; naMec Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Study Center – Mongolian Culture Center (Centro di ricerca interuniversitario Università di Firenze-Università di Parma).
