giovedì 11 Settembre 2025
Politica Interna

Violenza donne. Almici (FdI): No attenuanti ogni aggressione è un crimine

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

“Come componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio condivido pienamente la decisione della Presidente di acquisire gli atti del processo di Torino sul caso di Lucia Regna, decisione indispensabile per fare piena luce sulle motivazioni di una sentenza che, per quanto emerso finora, appare del tutto incomprensibile. Giustificare, anche solo sul piano “umanamente comprensibile”, un pestaggio che ha quasi ucciso una donna e l’ha costretta a ricostruirsi il volto con 21 placche di titanio è inaccettabile. Se confermate, tali motivazioni segnerebbero un arretramento culturale gravissimo e un caso lampante di vittimizzazione secondaria: la donna che denuncia diventa corresponsabile del suo aggressore. Non esistono attenuanti per la violenza: ogni aggressione è un crimine, punto. È grazie alle lotte delle donne che delitto d’onore e matrimonio riparatore sono stati cancellati; non permetteremo che quella logica rientri nelle aule di giustizia.
Per questo ritengo fondamentale il lavoro che la Commissione Femminicidio ha avviato: la fiducia delle vittime nelle istituzioni non può essere tradita”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici, componente della Commissione Femminicidio.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

