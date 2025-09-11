(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *“Sermoneta Expo Wine and Food” il 13 e 14 settembre 2025*
Torna uno degli appuntamenti più attesi di Sermoneta: il Sermoneta Expo
Wine & Food, giunto alla sua seconda edizione, curata dall’associazione
Ventitre4.0Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Sermoneta e della Pro Loco. Un evento che celebrerà l’eccellenza
enogastronomica del territorio.
Durante il Wine & Food Expo, i visitatori avranno l’opportunità di
degustare vini di oltre 40 aziende vinicole del territorio e d’Italia, una
selezione di etichette di alta qualità delle cantine locali e assaporare
specialità gastronomiche.
Con un biglietto unico, si avrà accesso a tutte le degustazioni, il calice,
tracolla e mappa del percorso. Si parte sabato alle ore 18 con
l’inaugurazione presso la Loggia dei Mercanti, accompagnata dall’esibizione
degli Sbandieratori del Ducato Caetani. Dalle 19, via alle degustazioni e
alla musica dal vivo, tra atmosfere jazz e lounge che accompagneranno i
visitatori per tutta la serata.
L’evento è pensato per offrire un’esperienza unica, immersi nella magica
atmosfera del centro storico di Sermoneta, tra vicoli incantati e scorci
suggestivi. Un’occasione perfetta per condividere momenti speciali con
amici e famiglia.
A disposizione dei visitatori anche il servizio di navetta dall’area
mercato di Monticchio al centro storico nei due giorni di Sermoneta Expo
Wine and Food.
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *“Sermoneta Expo Wine and Food” il 13 e 14 settembre 2025*