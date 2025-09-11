(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 MARCHE. BENVENUTI GOSTOLI (FDI): ACQUAROLI CONTINUA A DARE RISPOSTE CONCRETE
“Dal confronto tenuto e organizzato da Confindustria Marche è emersa con chiarezza la capacità di Francesco Acquaroli di dare risposte concrete e una strategia di prospettiva per la Regione Marche, rimediando da un lato alle mancanze e ai tanti errori compiuti nella gestione precedente e, al tempo stesso, portando a compimento gli importanti interventi che sotto la sua gestione si sono finalmente realizzati. Con dati oggettivi, numeri alla mano e con quella competenza derivata dalla conoscenza del settore, Acquaroli ha risposto puntualmente a tutte le domande e alle richieste che gli venivano formulate. D’altra parte, questo ha reso ancora più evidente l’approccio solo propagandistico degli avversari, che non conoscono il settore delle imprese e non hanno mai affrontato gli impegni del mondo del lavoro. Se Acquaroli verrà riconfermato alla presidenza della Regione, come è auspicabile, le Marche continueranno nel processo di crescita e di modernizzazione avviato. Ricci continui pure a fare le sue battaglie personalistiche interne al partito e alla sua coalizione, i marchigiani sanno bene cosa è meglio per loro e per la loro terra”. Lo ha detto il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Stefano Benvenuti Gostoli.
