(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Marche. Baldelli (FdI): su by-pass A/V Ricci non racconta la verità
“Avendo seguito con attenzione in questi anni il tema degli investimenti e dei trasporti nelle Marche, anche come membro della Commissione trasporti della Camera mi corre l’obbligo di chiarire alcuni punti. A fronte delle notizie infondate diffuse da qualcuno, abbiamo chiesto direttamente al Governo e al Gruppo FS se fosse mai stato assegnato un finanziamento per la realizzazione di un by-pass dell’alta velocità su Pesaro, Fano o su altre tratte marchigiane. La risposta, nero su bianco, è inequivocabile: non vi è mai stato alcun finanziamento, né alcun progetto, nemmeno in fase preliminare, riguardante la nostra regione. Ricci, dunque, o non sa leggere le carte o non le comprende o, ancora, non racconta la verità. Ma, in questo caso, come si suol dire: carta canta. Il Gruppo FS ha precisato che nel tempo erano state avanzate varie ipotesi da parte di enti locali, ma nessuna di esse è mai stata validata, approfondita o approvata. Per Ricci, insomma, il by-pass dell’alta velocità è stato come il progetto della sua “Rambla”: presentato ai cittadini di Pesaro almeno dieci volte, sempre annunciato come imminente, ma senza un euro di finanziamento né un progetto concreto”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Marche. Baldelli (FdI): su by-pass A/V Ricci non racconta la verità