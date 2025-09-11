Close Menu
M.O. Montaruli (FdI): su Kirk sinistra dimostra di essere inumana

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 M.O. Montaruli (FdI): su Kirk sinistra dimostra di essere inumana
“In queste ore si sta scatenando l’odio sui social nei confronti di Charlie Kirk per giustificare un intollerabile assassino. Quando però si leggono post di chi come avvocato dovrebbe indossare la toga, che atteggiandosi a influencer parlando a migliaia e migliaia di persone si esprime senza alcuna pietà ma addirittura colpevolizzando una persona ammazzata e non ancora seppellita, è necessario prendere le distanze. Il post di ‘avvocathy’ e’ semplicemente agghiacciante e coerente con quel clima d’odio che qualcuno vorrebbe alimentare anche in Italia, come ha già ben evidenziato la premier Meloni stigmatizzando l’odio di cui è saturo il messaggio del profilo ‘cambiare rotta’. Tutti questi personaggi hanno la responsabilità di una inammissibile campagna che rischia di generare violenza e pericolo verso l’avversario politico. Nel giorno in cui avrebbe dovuto regnare il silenzio, il commiato, il cordoglio e la vicinanza assistiamo, invece, al peggior spettacolo di una certa sinistra che si vanta, a parole, di essere contro ogni discriminazione, ma che dimostra di essere inumana”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

