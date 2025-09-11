Close Menu
M.O. Bignami-Malan (FdI): profonda solidarietà da deputati e senatori FdI. Da 5S accuse offensive e infamanti

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

“Esprimiamo a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia profonda solidarietà al ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi oggetto da parte del M5S di accuse offensive e infamanti nel corso della sua informativa in Parlamento. Essere etichettato in Senato come ’influencer pagato da Israele’ e poi alla Camera ‘complice di un governo genocida’ rappresenta un attacco non solo alla sua persona, ma anche alle stesse istituzioni. Simili insinuazioni sono inaccettabili e ledono la dignità del dibattito parlamentare. Rinnoviamo dunque il nostro sostegno al Ministro Tajani e censuriamo fermamente le parole degli esponenti Cinquestelle, ribadendo la necessità che il confronto istituzionale nelle aule parlamentari sia sempre improntato al rispetto, alla responsabilità e alla condanna di ogni forma di violenza o diffamazione”.
Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

