(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Lucia Flego inaugura al MACA di Anagni la mostra “Not words in the wind”***
Presso le sale del Polo Museale MACA di Anagni, il 13 settembre alle ore
17.00 si inaugurerà la mostra personale dell’artista Lucia Flego, dal
titolo “Not words in the wind”, a cura di Alberto Molinari e Carlo
Ciccarelli, con intervento critico di Gianni Garrera.
La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
Las Mariposas di Anagni.
L’artista Lucia Flego nasce a Trieste e vive e lavora tra Udine e
Trieste. È un’artista visiva.
La sua produzione artistica, ampia e diversificata, si caratterizza per
la continua ricerca e sperimentazione, orientata alla comunicazione
visiva attraverso diversi linguaggi: pittura, fotografia, installazioni,
video, fashion e fiber art, scienza e robotica.
Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale ed esposte in mostre e musei in Francia, Germania, Belgio
(opera iconica della Biennale), Portogallo, Malta, Romania, Croazia,
Grecia, Turchia, Macedonia, Spagna, Finlandia, Gran Bretagna, Stati
Uniti, Colombia, Canada, Corea del Sud, Messico e Argentina.
