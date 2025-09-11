Close Menu
Trending
giovedì 11 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Lucia Flego inaugura al MACA di Anagni la mostra “Not words in the wind”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Lucia Flego inaugura al MACA di Anagni la mostra “Not words in the wind”***
Presso le sale del Polo Museale MACA di Anagni, il 13 settembre alle ore
17.00 si inaugurerà la mostra personale dell’artista Lucia Flego, dal
titolo “Not words in the wind”, a cura di Alberto Molinari e Carlo
Ciccarelli, con intervento critico di Gianni Garrera.
La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
Las Mariposas di Anagni.
L’artista Lucia Flego nasce a Trieste e vive e lavora tra Udine e
Trieste. È un’artista visiva.
La sua produzione artistica, ampia e diversificata, si caratterizza per
la continua ricerca e sperimentazione, orientata alla comunicazione
visiva attraverso diversi linguaggi: pittura, fotografia, installazioni,
video, fashion e fiber art, scienza e robotica.
Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale ed esposte in mostre e musei in Francia, Germania, Belgio
(opera iconica della Biennale), Portogallo, Malta, Romania, Croazia,
Grecia, Turchia, Macedonia, Spagna, Finlandia, Gran Bretagna, Stati
Uniti, Colombia, Canada, Corea del Sud, Messico e Argentina.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl