giovedì 11 Settembre 2025
IL COMUNE COMUNICA – trasporto scolastico: dal 12 al 26 settembre nuova finestra temporale per iscrizioni tardive al servizio

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 TRASPORTO SCOLASTICO 2025/2026
DAL 12 AL 26 SETTEMBRE NUOVA FINESTRA TEMPORALE
PER LE ISCRIZIONI TARDIVE AL SERVIZIO
La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica la riapertura delle iscrizioni online al servizio di trasporto scolastico nella finestra temporale che va dal 12 al 26 settembre 2025.
Si precisa che le domande presentate in questo periodo saranno accolte solo fino al completamento dei posti disponibili per le tratte già definite, e che il servizio partirà in tempi successivi rispetto agli utenti iscritti nei termini, per i quali l’avvio è previsto il prossimo 22 settembre.
Sarà possibile iscriversi a condizione che venga indicata nel campo “Annotazioni” della procedura online la fermata già istituita dal Piano di Trasporto 2025/2026, a cui si intende aderire, tra quelle consultabili a questo link.
Per poter effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi a questo link e autenticarsi mediante credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). I cittadini sprovvisti di credenziali SPID/CIE o interessati a ricevere supporto nell’inserimento dell’iscrizione online, potranno rivolgersi agli operatori incaricati presso i Municipi di appartenenza, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, compilando un modello di istanza di iscrizione e contestuale delega all’operatore ed indicando la fermata prescelta.
Per l’iscrizione sono necessarie copia del documento di riconoscimento del dichiarante e attestazione ISEE minorenni in corso di validità.
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto conferma di accoglimento dell’istanza mediante attribuzione della fermata prescelta.

