(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Educazione, Meleo-Festa (M5S): “Il I Municipio non tutela le sue scuole”
“Il I Municipio non tutela le sue scuole. Oggi il Consiglio municipale ha bocciato, maggioranza in primis, il nostro atto – presentato anche in Comune dalla capogruppo Meleo – che chiedeva la restituzione delle 2 aule della scuola Cairoli di via Giordano Bruno cedute in modo temporaneo e senza alcuna disposizione della giunta municipale, nonostante le parole dell’assessora Sermoneta che solo venerdì scorso assicurava la restituzione di almeno un’aula immediatamente e la seconda a breve giro.
Continueremo a monitorare l’evolversi della vicenda e a stare accanto ai genitori e ai bambini della Cairoli nella protesta che seguirà”.
Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.
