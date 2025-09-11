Close Menu
Almasri: Orfini (Pd), Meloni sotto ricatto di milizia libica? Governo chiarisca

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Almasri: Orfini (Pd), Meloni sotto ricatto di milizia libica? Governo chiarisca
“Quanto emerge sul caso Almasri è di una gravità estrema. Il governo avrebbe operato per coprire la milizia libica con cui, come sembra accertare l’istruttoria del Tribunale dei ministri, avrebbe rafforzato i rapporti nell’ultimo anno, arrivando di fatto ad appaltare a questi gruppi la gestione dei flussi migratori e, a quanto pare, anche la sicurezza degli italiani in Libia”. Così il deputato democratico Matteo Orfini commenta i contenuti della seduta di ieri della Giunta delle autorizzazioni a procedere sul caso Almasri, che da oggi sono disponibili nei resoconti ufficiali della Camera dei deputati.
“A quanto pare, la liberazione di Almasri è stata la probabile contropartita di un ricatto subito dal Governo guidato da Giorgia Meloni: la stessa che, al momento del suo insediamento, aveva solennemente dichiarato di non essere ricattabile. Se questa ricostruzione fosse confermata – conclude Orfini – serve un immediato chiarimento in Parlamento”.
Roma 11/09/2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it/

