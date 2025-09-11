(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Segnaliamo all’indirizzo web
https://www.unipr.it/node/109596
il comunicato stampa relativo alla XXIX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry.
COMUNICATO STAMPA
14-17 SETTEMBRE: LA XXIX EDIZIONE DEL NATIONAL MEETING ON MEDICINAL CHEMISTRY
L’Università di Parma tra i sostenitori istituzionali del congresso della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana. Allo Starhotels du Parc insieme al XVI Young Medicinal Chemists Symposium “Nuove Prospettive in Chimica Farmaceutica”
Parma, 11 settembre 2025 – Si svolgerà dal 14 al 17 settembre, allo Starhotels du Parc, la XXIX edizione del National Meeting on Medicinal Chemistry (NMMC) che si svolgerà congiuntamente alla XVI edizione del congresso dedicato a giovani ricercatori e ricercatrici Nuove Prospettive in Chimica Farmaceutica (NPCF).
L’organizzazione dell’edizione 2025 del Meeting della Divisione è curata dal docente dell’Università di Parma Marco Mor con la stretta collaborazione dei colleghi e delle colleghe di Chimica Farmaceutica del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Ateneo, già Dipartimento di Eccellenza per la ricerca scientifica per il quinquennio 2023-2027.
NMMC è il congresso di bandiera della Divisione di Chimica Farmaceutica e rappresenta la migliore opportunità per condividere i progressi nella ricerca e favorire collaborazioni tra ricercatori e ricercatrici provenienti sia dall’accademia che dall’industria.
Le oltre 300 persone appartenenti al mondo accademico e industriale che parteciperanno alla XXIX edizione avranno la possibilità di seguire interventi scientifici tenuti da esperte/i di livello internazionale che approfondiranno i più recenti progressi nel campo della chimica farmaceutica, come la modulazione dei segnali lipidici come strategia per realizzare nuovi approcci terapeutici, l’uso dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali nella progettazione di farmaci, l’utilizzo di tecniche biofisiche per la caratterizzazione dell’interazione tra farmaci e bersagli molecolari e la sostenibilità ambientale.
Il congresso della Divisione di Chimica Farmaceutica è realizzato con il supporto delle istituzioni del territorio, tra cui l’Università di Parma, l’Ordine dei Farmacisti e il Comune di Parma, con il sostegno di numerose aziende farmaceutiche italiane e di istituzioni internazionali dedicate alla chimica medicinale e alla biologia chimica.
La cerimonia di apertura è in programma domenica 14 settembre alle 17 alla presenza del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli.
Alle 19 la conferenza di Luc van Hijfte, Presidente dell’EFMC, sulle recenti trasformazioni della ricerca farmaceutica nell’industria The Pharmaceutical Industry: Riding the Wave of Change.
Info e programma: https://www.nmmc2025-dcf.com/
Ufficio Stampa
U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale
Università degli Studi di Parma
Via Università, 12 – 43121 Parma
http://www.unipr.it
[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Segnaliamo all’indirizzo web