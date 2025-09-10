Close Menu
Ue: Congedo (FdI): bene Fitto per risultato ottenuto a Strasburgo per revisione intermedia coesione

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Ue: Congedo (FdI): bene Fitto per risultato ottenuto a Strasburgo per revisione intermedia coesione
“Ringrazio il Vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto per il risultato ottenuto in Ue. Il Parlamento europeo ha approvato la revisione intermedia della politica di coesione che consentirà agli Stati membri e Regioni di aggiornare i propri programmi entro dicembre 2025 e di avviare investimenti mirati nel 2026. Le opportunità che questa riforma introduce, indirizzeranno al meglio la politica di coesione riducendo la disparità che potrebbe esserci tra le Regioni. Fitto ha ben compreso che la revisione intermedia è indispensabile per sostenere la crescita e le semplificazioni approvate, aiuteranno l’attuazione dei singoli interventi”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in Commission finanze.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

