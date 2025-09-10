Traguardo storico per gli ingegneri di Caserta al 69° Congresso nazionale Ordini ingegneri d’Italia Ancona-Macerata

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Alla cortese att.ne del Direttore
Comunicato
Traguardo storico per gli ingegneri di Caserta al 69° Congresso nazionale
Ordini ingegneri dItalia Ancona-Macerata – attività aggregative
Caserta/Macerata, 10 settembre 2025 – Si è da poco conclusa la XXXII
edizione del Campionato Nazionale di Calcio Ordini degli Ingegneri Macerata
2025 organizzato dal CNI a cui hanno partecipato oltre 1200 ingegneri
provenienti da tuttItalia. Storica performance dellOrdine degli ingegneri
di Caserta – presieduto da Carlo Raucci – nella sezione Calcio a 7 Silver
che, sotto la sagace gestione organizzativa dellingegnere Clemente De Lucia
e la guida in campo dellesperto capitano ingegnere Salvatore Ruotolo, dopo
aver brillantemente superato la fase preliminare svoltasi a giugno, è stato
fermato solamente in finale dai colleghi di Ancona. Sono stati impegnati 22
ordini provinciali e oltre 150 giocatori. Messaggi di congratulazioni e
ringraziamenti sono giunti forti da tutto lambiente ed in particolare dal
Presidente dellOrdine ingegnere Carlo Raucci.
